Xbox Series X e Series S: emulazione possibile senza modalità sviluppatori

Xbox Series X e Series S sono utilizzabili come macchine per l'emulazione anche senza attivare la modalità sviluppatore . La scoperta è stata fatta dall'utente Twitter Simm, che ha anche mostrato una clip di God of War per PS2 girare sulla sua Series X.

Simm non ha illustrato come ha fatto a installare RetroArch su Xbox Series X, ma ha promesso di dare spiegazioni in privato a chiunque le chieda. Probabilmente ha paura di essere bannato per chissà quale motivo.

Da qualche giorno Xbox Series X e Xbox Series S hanno attirato l'interesse degli appassionati di emulazione. In particolare Xbox Series S è stata eletta come una delle macchine per emulazione migliori sulla piazza, grazie al rapporto qualità / prezzo che garantisce. Comunque sia, Retro Arch è installabile su entrambe. Finora si era detto che bisognava selezionare la modalità sviluppatore per farlo, ma pare che ci sia un modo per aggirare questo limite. Immaginiamo che nei prossimi giorni ne sapremo di più.