Retroarch su Steam, lancio imminente, inizialmente avrà dieci core

Retroarch è in arrivo su Steam, dove sarà lanciato con dieci core. La versione Steam del famosissimo frontend / emulatore / lettore multimediale è stata annunciata ormai più di un anno fa, un po' prematuramente a detta degli stessi sviluppatori.

Il motivo per cui inizialmente ci saranno soltanto dieci core, tutti scaricabili come DLC gratuiti (non ci saranno core downloader integrati), contro i molti altri disponibili per la versione autonoma, risiede nella paura del team di sviluppo di ricevere troppe richieste di supporto e di non poterle gestire come vogliono. Con il tempo Retroarch è stato reso molto più semplice da configurare rispetto alle prime edizioni, ma rimane comunque non proprio intuitivo, soprattutto per il pubblico medio.

Come fatto notare anche dall'annuncio ufficiale, senza installare i core, Retroarch può essere usato al massimo come lettore multimediale. Questi i core che saranno disponibili da subito: