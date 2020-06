Pokémon, youtuber sconvolto perchè le poste gli hanno perso una carta da 55.000 dollari

Lo youtuber Lee 'Leonhart' Steinfeld è stato sconvolto dalla notizia che il servizio postale USA ha smarrito una carta dei Pokémon da 55.000 dollari. Era una prima edizione di Charizard, per la cronaca.

Leonhart è uno dei creatori di contenuti a tema Pokémon più famosi di YouTube, specializzato nel collezionare carte rare. Proprio il mese scorso aveva ottenuto la prima edizione di Charizard, dal valore di 55.000 dollari, ma il 20 giugno ha pubblicato un video in cui ha dichiarato che il servizio postale l'ha smarrita.

Leonhart aveva spedito la carta alla PSA per farla valutare, ma attualmente risulta dispersa. Da notare che la carta non è mai arrivata. Le poste USA (USPS) non sono state di grande aiuto, non rispondendo ai suoi primi solleciti per scoprire il destino della carta. Quindi l'uomo si è recato all'ufficio postale, dove lo hanno rimborsato della spedizione (non del valore del bene smarrito), considerata la più sicura tra le varie opzioni fornite dall'USPS.

Naturalmente Leonhart non vuole darsi per vinto e quantomeno proverà a farsi rimborsare qualcosa dall'assicurazione, sperando che nel frattempo le poste ritrovino il suo Charizard. Del resto questa non è la prima volta che le poste USA smarriscono una carta Pokémon di grande valore. Nel 2019 avevano perso una carta Trainer N° 3 venduta su Ebay per 60.000 dollari.