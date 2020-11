Cyberpunk 2077: Steam va riempiendosi di cloni di ogni tipo con l'arrivo del gioco

Con l'arrivo di Cyberpunk 2077 nei negozi il 10 dicembre, Steam si sta riempiendo di cloni di ogni tipo, da quelli porno ai "vagamente ispirati". Non che CD Projekt Red abbia l'esclusiva sul genere, ma il moltiplicarsi di giochi con la parola Cyberpunk nel titolo in concomitanza dell'uscita del suo è quantomeno sospetta.

Ad esempio che dire di Cyberpunk naughty Girls XXX? Uscirà il 10 dicembre, ossia lo stesso giorno di Cyberpunk 2077. Si tratta di un open world ambientato a Naughty City, una città del futuro piena di divertimenti a sfondo sessuale, tra sex party, bordelli, arene e quant'altro. C'è anche un editor di ragazze.

Due giorni prima potremo invece giocare a SEX, Drugs and CYBERPUNK, un altro gioco pieno di sesso e droghe, sempre ambientato nel futuro. Venti ragazze s'impegneranno in più di 50 posizioni sessuali di ogni tipo. Da notare che richiede obbligatoriamente un visore VR per essere giocato.

A breve dovrebbero inoltre uscire Cyberpunk Detective, una specie di avventura FPS e BEAR, VODKA, BALALAIKA: Cyberpunk, che si svolge, pensate un po', nel 2177 ed è un action 3D. Già disponibile Electric Sheep: A Cyberpunk Dystopia, un altro action. Se non bastasse, c'è anche la parodia porno, di cui abbiamo parlato in un'altra notizia.