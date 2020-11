Cyberpunk 2077: la parodia porno ha un titolo poco fantasioso

Anche Cyberpunk 2077 ha la sua inevitabile parodia porno . Peccato solo per il titolo non proprio fantasioso: Cyberpunk 2077 XXX Parody . Non si è trovato davvero niente di meglio? Suvvia, una parodia porno senza un titolo in linea con il genere perde metà del suo fascino.

Questa non è certo la prima volta che un titolo di CD Projekt Red riceve una parodia porno. Di porno dedicati a The Witcher 3: Wild Hunt è piena la rete, ma già da The Witcher 2: Assassins of Kings si era mosso qualcosa con l'evocativo The Bitcher: The Dildo of Destiny has two ends. Ecco, questi sono i titoli che ci aspettiamo da una produzione del genere.

Naturalmente non possiamo fornirvi dei link per vedere Cyberpunk 2077 XXX Parody, ma un sapiente uso dei motori di ricerca vi aiuterà sicuramente a colmare le vostre lacune culturali. Qui, comunque, alcune foto dal set: