Among Us: un'impostore da cui farsi uccidere più volte nel cosplay di suteroozu

Ci sono impostori e impostori, come ci insegna questo cosplay di suteroozu dedicato ad Among Us, da cui immaginiamo che molti si farebbero uccidere volentieri. In effetti la ragazza è riuscita a rendere il soggetto in modo affascinante e in un certo senso provocatorio, pur senza mostrare un centimetro di pelle. Saranno le bretelle che corrono lungo i seni vestiti dall'attillatissimo abito? Oppure quel casco che le regala un che di misterioso? Anche il coltello fa sicuramente la sua parte. In effetti non la vedremmo male come protagonista di un film horror.

Among Us è il gioco fenomeno del momento, scoperto dai giocatori grazie agli streamer, dopo che per quasi due anni aveva registrato ben poco successo. L'autore ha cessato i lavori sul seguito per dedicarsi a migliorare il titolo attuale, che sta appassionando milioni di giocatori, compresi alcuni politici.

