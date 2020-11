Among Us, la deputata USA Alexandria Ocasio-Cortez tornerà su Twitch la prossima settimana

La deputata USA Alexandria Ocasio-Cortez tornerà a giocare presto Among Us su Twitch. Oggi 27 novembre, per la precisione, quando sfiderà un membro del parlamento canadese, Jagmeet Singh, leader del Nuovo Partito Democratico.

I due hanno annunciato l'evento tramite Twitter, con tanto di risposta divertita dell'account ufficiale di Among Us: "Non riusciamo a credere che il nostro gioco distruggerà i rapporti tra USA e Canada, ma omg."