PS5 censura i tweet degli utenti con parolacce e volgarità

Ad esempio l'utente Patrick Beja voleva far sapere al mondo della sua esperienza positiva con Astro's Playroom , ma PS5 gliel'ha impedito, chiedendogli di rimuovere le volgarità dal messaggio. Il problema, nel suo caso, è che il tweet non ne conteneva alcuna.

PS5 censura i tweet che contengono parolacce o volgarità . A raccontarlo sono gli utenti stessi della console, che sono stati bloccati dal condividere alcuni post sul noto social network. In alcuni casi però, il sistema sembra non riconoscere troppo bene gli elementi da censurare.

Che sia stato considerato volgare lo screenshot di Astro's Playroom? Oppure la parola marketing, come ipotizzato in modo scherzoso da Beja stesso? Nonostante i falsi positivi, rimane il fatto che bisogna fare attenzione a ciò che si vuole pubblicare sui social, altrimenti PS5 non vi permetterà di farlo chiedendovi di ripulire ciò che avete scritto.