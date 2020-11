Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ci ha già giocato, ma non l'ha finito

L'attore Keanu Reeves ha già giocato a Cyberpunk 2077, ma non l'ha ancora finito. A svelarlo è stato il presidente di CD Projekt Adam Kiciński nel recente incontro con gli azionisti avuto per illustrare i risultati del Q3 della compagnia.

In Cyberpunk 2077 Reeves interpreta un ruolo chiave, quello di Johnny Siverhand, ed è stato pesantemente coinvolto nel marketing del gioco degli ultimi mesi, tra spot e apparizioni in eventi vari. Per questo non stupisce che qualcuno abbia chiesto numi a Kiciński sul suo gradimento del gioco.

Senza scomporsi troppo, Kiciński ha risposto: "Ci ha giocato. Ma da quel che so non l'ha ancora finito. Comunque lo ha provato e gli è piaciuto molto."

Chi non vorrebbe essere Keanu Reeves in questo momento? Bello, ricco, amato dal pubblico e in possesso di una copia anticipata di Cyberpunk 2077. Noi comuni mortali potremo invece giocarci a partire dal 10 dicembre 2020, su PC, Xbox One, PS4 e Stadia. Prenotando la versione Stadia si otterrà Stadia Premium Edition gratuitamente. Le versioni PS5 e Xbox Series X e Series S arriveranno in un secondo momento, ma saranno gratuite per chi possiede il gioco sulle console della passata generazione della stessa famiglia.