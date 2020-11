PS5 e Xbox Series X: molti già accampati davanti ai Gamestop per averne una per il Black Friday 2020

Negli Stati Uniti, alcuni clienti si sono letteralmente accampati di fronte ai GameStop per acquistare una PS5 o una Xbox Series X per il Black Friday. La catena ha infatti promesso che per l'occasione avrà alcune unità disponibili, ma vista la quantità limitata di scorte, è probabile che facciano il tutto esaurito in un batter di ciglia.

Così molti hanno deciso di passare la notte del Giorno del Ringraziamento davanti ai negozi, montando le loro tende sui marciapiedi, come mostra la foto allegata al tweet sottostante. Non si tratta di una situazione inedita, visto che PS5 e Xbox Series X non sono i primi oggetti tecnologici a spingere i videogiocatori a formare delle code notturne, ma è sicuramente un indice dell'euforia che circonda il lancio delle console di nuova generazione, la cui scarsa disponibilità sta facendo impazzire molti, tra bagarini che ne hanno acquistate migliaia e corrieri che le rubano ai legittimi acquirenti.

Certo, vista la pandemia di COVID-19 in atto non sappiamo dirvi quanto sia salutare e intelligente il formarsi di code, ma immaginiamo che per chi desidera così tanto una console non sia un grosso problema.