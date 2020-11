PS5: corriere Amazon ruba PS5 di un giovane, telecamera lo riprende e scatta la denuncia

Un corriere inglese al lavoro per Amazon ha rubato la PS5 destinata a un ragazzo, senza però sapere di essere stato filmato dalla telecamera di sicurezza della sua abitazione.

Vista la registrazione, il padre del ragazzo ha deciso di denunciare il fatto sui social, tirando in ballo Amazon, PlayStation e Bezos stesso, cercando di avere un minimo di attenzione. Da notare che PS5 doveva essere il regalo per il sedicesimo compleanno del giovane, che è quindi stato privato non solo della gioia di avere la nuova console, ma anche di quella dei festeggiamenti dell'importante ricorrenza. Potete vedere la scena del furto nel video allegato al tweet seguente: