Among Us: la deputata USA Alexandria Ocasio-Cortez in uno streaming con Hasan Piker e Pokimane

Per la sua campagna elettorale, la deputata USA Alexandria Ocasio-Cortez ha organizzato un live stream su Twitch di Among Us, con alcuni streamer molto famosi, come Hasan Piker e Pokimane, tutti di orientamento democratico.

L'iniziativa è nata lunedì quando la Ocasio-Cortez ha chiesto su Twitter se ci fosse qualcuno che volesse giocare ad Among Us con lei. Alla chiamata hanno risposto moltissimi streamer grandi e piccoli. Così nemmeno un'ora dopo la Ocasio-Cortez aveva un canale Twitch verificato da cui nella serata di ieri, cioè martedì, ha fatto il live stream del gioco ammassando circa 439.000 spettatori contemporanei.

Con lei un'altra candidata democratica, Ilhan Omar, e tanti streamer famosissimi: Hasan Piker, Pokimane, Dr Lupo, Disguised Toast, Moistcr1tikal, Myth, Mxmtoon e Jacksepticeye, cui si sono uniti a spettacolo iniziato Valkyrae e Corpse. In totale gli streamer hanno aggiunto circa 200.000 spettatori all'evento, portando il gran totale oltre quota 600.000.

Quello della Ocasio-Cortez è il terzo live stream più visto su Twitch di sempre. Per confronto, i recenti stream di Donald Trump e Bernie Sanders hanno ammassato circa 1.000 spettatori a testa, meno di un Pianesani qualsiasi. Interessante anche la scelta di giocare a Among Us, segno che la Ocasio-Cortez segue con attenzione il mondo dei videogiochi e sa quale titolo scegliere se deve fare colpo e attirare pubblico, lei che è una grande appassionata di League of Legends. Del resto portare un normale comizio su Twitch sarebbe controproducente. Ogni piattaforma e ogni pubblico vogliono il loro linguaggio e lei lo ha capito perfettamente.