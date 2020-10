Xbox Series X e Series S: evento di lancio il 9 novembre?

Il 9 novembre Microsoft potrebbe tenere un evento di lancio per Xbox Series X e Series S. Per adesso ad annunciare qualcosa in merito è stata soltanto Xbox Nuova Zelanda, ma si spera che l'iniziativa possa coinvolgere le divisioni Xbox di tutto il mondo. Del resto immaginiamo che personaggi come Phil Spencer o Aaron Greenberg non mancheranno di fare qualcosa per festeggiare l'arrivo della next-gen della casa di Redmond.

Purtroppo Xbox Nuova Zelanda non ha svelato in cosa consisterà l'evento. L'unica certezze è che si terrà il giorno prima del lancio della console. Non si sa quindi cosa sarà mostrato, se ci saranno annunci o se si parlerà solo di Xbox Series X e Series S nei termini già noti. D'altro canto si sa praticamente tutto delle due console, visto che Series X è stata fornita con largo anticipo alla stampa e a vari influencer.

La speranza è che sia una bella festa, degna di un momento così importante per il mondo dei videogiochi. Poi magari annunciano la data di uscita di Halo Infinite facendoci ancora più felici, ma non contiamoci troppo.