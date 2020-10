PS5: giochi prenotabili dal PlayStation Store

Con il recente aggiornamento del PlayStation Store sono diventati prenotabili anche i giochi di PS5 in formato digitale. Il PlayStation Store è stato modificato appositamente per accompagnare il lancio della nuova console. Molte le novità, compresa la colorazione, ora bianca come la scocca di PS5.

In realtà prenotare le edizioni digitali dei giochi di PS5 per adesso non ha una grossa utilità, a parte quella psicologica, visto che non saranno precaricabili fino all'arrivo della console. Intanto però rendono più concreto l'arrivo della next-gen e possono aiutare a combattere l'hype (o possono farlo crescere). Come già riportato, con il nuovo PS Store non è più possibile acquistare giochi per PS3, PSP e PS Vita, quindi se ancora giocate su questi vecchi sistemi dovrete rivolgervi al mercato dell'usato avere qualcosa di nuovo.

Oltre a consentire di prenotare i giochi di lancio di PS5, come Demon's Souls o Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il nuovo PS Store include anche indicazioni sui giochi che sono aggiornati per next-gen, come Fortnite, Borderlands 3 e For Honor.