Dragon Ball Super, adesso Goku deve prendere una decisione terribile

L'arco narrativo di Moro è agli sgoccioli, nel manga di Dragon Ball Super. Ma c'è di peggio, per i lettori: e cioè dover assistere ad una decisione terribile che Goku dovrà prendere, volente o meno. Di cosa stiamo parlando? Cosa sta per accadere? Lo saprete nel corso di questo articolo.



Anzi no: fermi tutti. Per ovvi motivi dobbiamo ricordarvi che quanto segue contiene spoiler, anticipazioni, teorie, insomma di tutto e di più a tema manga di Dragon Ball Super. Se temete di scoprire a causa nostra cose che vorreste capire o scoprire da voi, fermatevi. Viceversa, continuate. Basta che poi non ve ne lamentiate, perché sarebbe assurdo.



Il capitolo 65 di Dragon Ball Super ha sconvolto tutto ciò che sapevamo. Eravamo infatti certi (noi, ma anche voi lettori) che Goku Ultra Istinto avrebbe vinto. E invece Moro ha davvero messo in opera quel colpo di scena assurdo cui accennavamo qualche giorno fa: si è impadronito dei poteri di Merus.



Goku è comunque riuscito a tenergli testa, ma ecco un altro colpo di scena. Moro si è fuso con il Pianeta Terra, e ne condividerà la sorte: morendo lui, morirà anche la Terra; esplodendo la Terra, esploderà Moro. Per di più Whis è stato implacabile: l'esplosione potrebbe coinvolgere l'intera Galassia, cancellando ogni forma di vita.



La decisione terribile di Goku è dunque questa: scegliere se fermare Moro e far esplodere tutto quanto, pianeta, amici, se stesso e compagnia. Oppure... oppure cosa? Esiste un'altra via? Lo scopriremo solo il 20 novembre 2020, quando il capitolo 66 del manga di Dragon Ball Super sarà disponibile. Cosa accadrà secondo voi?