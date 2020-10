Dragon Ball Super, un colpo di scena assurdo in arrivo nel capitolo 65 del manga?

Il capitolo 65 del manga di Dragon Ball Super verrà pubblicato nella giornata di domani, martedì 20 ottobre 2020. Ma abbiamo già delle informazioni e delle immagini in anteprima: pare che i lettori assisteranno ad un colpo di scena assurdo, davvero impensabile.



Siccome siamo tutto sommato delle brave persone, a questo punto dobbiamo avvisarvi. Evitate di proseguire nella lettura di questo articolo, se temete spoiler o anticipazioni. Difatti vi mostreremo un'immagine in anteprima frutto di leak, che potrebbe rovinarvi completamente la lettura del prossimo capitolo del manga, il numero 65. Lettori avvisati, mezzi salvati.



Così sia. Il capitolo 64 del manga ha visto Goku ottenere l'Ultra Istinto Perfetto (o Completo) e sconfiggere finalmente Moro. Ma ecco il colpo di scena: non solo Goku dovrebbe riportare in salute il nemico, probabilmente con l'aiuto dei senzu... ma Moro tornerà addirittura in vantaggio sul Saiyan.



E come, dato che l'Ultra Istinto si è mostrato nettamente superiore ad ogni mossa del divoratore di pianeti? Presto detto, e questo è il colpo di scena incredibile e impensabile per i lettori: Moro avrebbe assorbito, con i suoi poteri, le tecniche e l'energia di Merus, l'Angelo che si è sacrificato per Goku. Va da sé che in questo modo avrebbe anche acquisito poteri divini. La verità sarà nota soltanto domani, eppure l'immagine qui di seguito riportata parla chiaro... Voi cosa ne pensate?