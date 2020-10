Dragon Ball Super, l'Ultra Istinto di Goku è permanente o occasionale?

Il capitolo 64 del manga di Dragon Ball Super ha modificato tutte le carte in tavola, come saprete. Se non lo sapete interrompete qui la lettura, perché vi avvisiamo: seguiranno anticipazioni e spoiler, per chi non ha ancora letto l'ultimo appuntamento con l'arco narrativo di Moro. I fan si stanno chiedendo, relativamente a Goku: il suo Ultra Istinto è davvero permanente?



Modificando un po' la domanda per renderla più chiara: l'Ultra Istinto di Goku è permanente oppure occasionale? La trasformazione, come mostrato nel capitolo 64 del manga di Dragon Ball Super, è davvero potentissima: su questo non ci piove. Grazie ad essa Goku ha finalmente messo in difficoltà, forse addirittura sconfitto, Moro il divoratore di pianeti.



Ma le cose potrebbero non essere così semplici: Dragon Ball Super ha più volte ribadito che anche gli Dei della Distruzione hanno difficoltà nel padroneggiare l'Ultra Istinto. Non a caso questo "stato" particolare dell'esistenza sembra letteralmente imbattibile, in combattimento. Forse Goku ha sì ottenuto l'Ultra Istinto Perfetto, ma non potrà richiamarlo sempre e comunque in azione.



Questa considerazione non giunge a caso. Ad oggi Dragon Ball Super ha mostrato l'Ultra Istinto solo in situazioni critiche: durante il torneo della sopravvivenza degli universi, quando Goku ne aveva bisogno per difendere la sua realtà, per esempio contro Jiren; e nell'arco narrativo di Moro, quando Merus ha dato la vita per la Terra e per l'universo. Sembra che queste situazioni "al limite" siano state necessaria affinché Goku fosse in grado di utilizzarlo.



Adesso resta da capire se, dopo l'arco narrativo di Moro, Goku potrà usare l'Ultra Istinto quando e come vuole, forse anche per una rivincita con Beerus. Viceversa, in effetti, si rivelerebbe un potenziamento un po' troppo occasionale. Voi cosa ne pensate? La trasformazione è adesso permanente?