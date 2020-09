Dragon Ball Super: Beerus sfiderà Goku Ultra Istinto? È ora della rivincita

Goku e Beerus si sono già sfidati una volta, in Dragon Ball Super. Potremmo anzi dire che la nuova serie dell'anime (e i nuovi capitoli del manga) abbia avuto inizio proprio con lo scontro tra il Dio della Distruzione del settimo universo e il Saiyan protagonista. E se Beerus decidesse di sfidare Goku Ultra Istinto, adesso?



Prima di procedere oltre con le nostre considerazioni - condivise da altri portali, tra i quali comicbook.com - dobbiamo avvisarvi: di qui in poi incontrerete spoiler e anticipazioni, inerenti il capitolo 64 del manga di Dragon Ball Super e in generale l'arco narrativo di Moro. Tra l'altro il nuovo capitolo è disponibile per la lettura online, gratuitamente e legalmente sul sito di MangaPlus, se volete mettervi in pari.



Tornando a Goku: di recente il protagonista di Dragon Ball Super ha ottenuto l'Ultra Istinto Perfetto, padroneggiando così una delle tecniche più potenti di sempre. Beerus (anche noto come Lord Bills) ha mostrato rispetto nei confronti di Goku, segno che ormai i tempi sarebbero maturi per una rivincita tra i due.



Dopo l'arco narrativo di Moro, è difficile che Dragon Ball Super proceda come prima proponendo al lettore nuove avventure: ormai Goku ha raggiunto il livello degli Dei. Che per il momento la serie si concluda così come è iniziata, cioè con una nuova battaglia tra i due sfidanti? Beerus sembra già interessato. E chi vincerebbe in questo caso? Goku è finalmente in grado di tenere testa o persino di battere un dio della distruzione?



Potremmo anche assistere ad un salto temporale, in effetti: ciò permetterebbe di tornare su nuove storie di Dragon Ball Super dopo diversi anni, mostrando così il livello raggiunto rispettivamente da Goku, Vegeta e Beerus. Situazioni di questo tipo, del resto, non sono mai state estranee neppure a Dragon Ball (prima serie) e a Dragon Ball Z.