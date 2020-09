SCORN: 7 minuti di video in 4K e con ray tracing su Xbox Series X

Ebb Software ha pubblicato un nuovo video di 7 minuti in 4K e con ray tracing attivato della versione Xbox Series X di SCORN. Per chi non lo conoscesse, si tratta del nuovo horror dalle atmosfere Gigeriane in arrivo su Xbox Series X|S e PC.

Nella nostra anteprima di SCORN potrete scoprire maggiori dettagli di questo progetto. Per il momento vi basti sapere che si tratta di un horror dalle atmosfere oscure e corrotte, ispirato alle opere di H.R Giger.

Il giocatore impersonerà un essere umanoide senza pelle che si deve muovere all'interno di un mondo da incubo. Il gioco è l'opera di Ebb Software, studio di sviluppo serbo fondato nel 2013, ma alla sua prima esperienza con un progetto di queste dimensioni e così atteso.

Ancora non si ha una data ufficiale per SCORN, sappiamo solo che i lavoro sembrano a buon punto. Il filmato in 4K mostra come dovrebbe essere la versione Xbox Series X del gioco, con tanto di effetti ray tracing attivati. Ricordiamo che SCORN utilizza l'Unreal Engine 4.

Se avete problemi a vederlo in 4K, provate qui.

Cosa ve ne pare?