Call of Duty: Warzone Stagione 6 porta con sé diversi problemi, Activision indaga

La Stagione 6 è finalmente arrivata su Call of Duty: Warzone, arricchendo così il Battle Royale di Infinity Ward con il suo bel carico di novità. Peccato che siano arrivati anche diversi problemi che prima erano invece assenti.



Una volta effettuato il download e l'installazione dell'Aggiornamento della Stagione 6 di Call of Duty: Warzone, infatti, un elevato numero di giocatori ha cominciato a segnalare problemi all'interno del titolo: si tratta principalmente di crash che arrestano l'applicazione, costringendo così gli utenti a riavviare il gioco. Simili bug erano del tutto assenti negli scorsi giorni, quindi a causarli dev'essere stato proprio il lancio della Stagione 6.



Activision è già entrata in azione, e sta indagando sulla vicenda: ha confermato su Twitter di essere al corrente del "problema che sta causando crash ad alcuni giocatori dopo l'aggiornamento". Per ora non è stata trovata una soluzione, ma sicuramente non ci vorrà molto: vi terremo aggiornati.



Vi abbiamo già proposto il trailer di lancio di Call of Duty: Warzone Stagione 6, ma assicuratevi di avere abbastanza spazio libero per il download: anche il nuovo update è una mazzata.