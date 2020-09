Call of Duty: Modern Warfare e Warzone: trailer per il lancio della Stagione 6

Activision Blizzard ha pubblicato il trailer ufficiale che annuncia il lancio della Stagione 6 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone su tutte le piattaforme, quindi PC, Xbox One e PS4. Lo trovate in testa alla notizia.



Tra le novità della Stagione 6 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone spiccano quattro nuove mappe: Broadcast, Mialstor Tank Factory, Station, e Verdansk Riverside; due nuove armi: AS VAL e SP-R208; due nuovi operatori, Farah e Nikolai; il nuovo sistema di trasporti di Warzone tramite metropolitana per spostarsi velocemente da una parte all'altra della mappa di gioco; una nuova modalità chiamata Armored Royale e altro ancora.

Come sempre il download dell'aggiornamento è completamente gratuito, mentre la stagione 6 in sé è legata a un Battle Pass a pagamento che offre premi distribuiti in 100 tier. I premi sono sbloccabili anche giocando.