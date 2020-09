Xbox Series X: la sequenza di avvio in video e uno sguardo alla dashboard

Xbox Series X si è mostrata ulteriormente nelle ore scorse con i primi hands on da parte di varie testate americane, tra le quali è comparso anche un video che mostra la sequenza iniziale di avvio della console, consentendo così di valutare la velocità dell'operazione e anche di dare uno sguardo alla dashboard della console Microsoft.

Il video, riportato qui sotto, in verità mostra veramente poco, ma potrebbe essere il primo sguardo in assoluto alla vera sequenza di avvio di Xbox Series X, salvo eventuali variazioni dell'ultima ora, consentendo anche di notare la velocità con cui la console esegue il suo avvio da completamente spenta e di vedere l'animazione e la musica di avvio con uno sguardo alla nuova dashboard.

Per l'occasione, Grubb esegue uno spegnimento completo di Xbox Series X in modo da evidenziare la velocità del caricamento iniziale completo, che solitamente richiede alcuni minuti sulle piattaforme attuali: si tratta di una situazione ovviamente diversa dall'avvio rapido dalla sospensione, che richiede solo alcuni secondi, ma anche con un "cold boot" in questa maniera, Xbox Series X effettua il caricamento iniziale in poco meno di 20 secondi, a quanto pare.

Oltre al video iniziale con il logo e alla musica di accompagnamento, che in verità erano già apparsi in precedenza, vediamo inoltre come la dashboard di Xbox Series X abbia uno sfondo animato.

Sono stati molti gli hands on nelle ore scorse su Xbox Series X che hanno dimostrato come l'hardware sia una bomba, almeno sul fronte generale e della retrocompatibilità, funzionalità che ha convinto particolarmente anche Digital Foundry.