DiRT 5: nuovo video gameplay dal Cape Town Stadium

DiRT 5 torna a mostrarsi in movimento con un nuovo video gameplay, in questo caso incentrato su una corsa all'interno del Cape Town Stadium in Sudafrica, una delle nuove ambientazioni per i tracciati su circuito del racing game Codemasters.

Prendendo ispirazione da alcuni dei tracciati in arena messi a a disposizione nei capitoli precedenti della serie, questo nuovo circuito che entra ed esce dallo stadio di Cape Town, in Sudafrica, offre l'ambientazione ideale per delle gare ricche di sorpassi, incroci pericolosi e guida al limite.

Il percorso è particolarmente mosso ed esaltante, passando dal tracciato su sterrato all'interno dello stadio per poi uscire, percorrere le strade circostanti, passare attraverso la zona del parcheggio sottostante e poi tornare nell'area centrale dello stadio, di fronte agli spalti gremiti di pubblico.

"Lo stadio di Cape Town in Sudafrica è l'ideale sia per la nostra modalità creativa con le custom arena di Playgrounds, sia per corse tecniche e ricche di atmosfera o per i divertenti flat-out", riferisce Codemasters al riguardo. "Andare dal perimetro circostante al parcheggio fino all'interno dello stadio è un'esperienza esilarante", conclude il team britannico.

DiRT 5 sarà disponibile al lancio delle console next gen su PS5 e Xbox Series X e Series S. Per quanto riguarda quest'ultima, abbiamo visto di recente un video che mostra la versione Xbox Series S di DiRT 5, in modo da avere un'idea delle performance della nuova console Microsoft.