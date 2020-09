DIRT 5 su Xbox Series X e Series S, disponibile al lancio delle console

DIRT 5 è stato annunciato in via ufficiale su Xbox Series X e Xbox Series S e sarà un gioco di lancio per le console next gen Microsoft, in arrivo su queste il 10 novembre 2020, ovvero nel giorno di lancio di entrambe.

Abbiamo riportato qualche giorno fa la nuova data di uscita di DIRT 5 dopo il nuovo posticipo annunciato da Codemasters ed era già vicina a questa, ma mancava ancora la data di lancio di Xbox Series X e Series S e dunque non si faceva menzione ufficiale all'uscita di tali versioni.

Adesso è invece confermato l'arrivo di DIRT 5 nella lineup di lancio di Xbox Series X e Series S, con supporto per Smart Delivery e la possibilità, dunque, di ottenere l'upgrade gratis alla versione next gen anche acquistando quella per Xbox One.

Oltre a questo annuncio, Codemasters ha pubblicato un nuovo video su DIRT 5, incentrato sul gameplay in un tracciato ghiacciato. Il video è piuttosto spettacolare perché mostra una corsa su ghiaccio all'interno di New York in notturna. Si tratta dell'evento Ice Breaker presso la Roosevelt Island, in questo caso in notturna con tanto di fuochi d'artificio.

Fino a 12 auto possono gareggiare sui circuiti di questo tipo, in questo caso vediamo Ford e Peugeot classiche darsi battaglia sullo scivoloso ghiaccio presso l'isola di New York, dopo aver visto un evento analogo con l'Ice Breaker in Norvegia nel video pubblicato il mese scorso.