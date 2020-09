Yakuza: Like a Dragon, data di uscita al lancio di Xbox Series X e S

Yakuza: Like a Dragon ha una data di uscita fissata e, come prevedibile, corrisponde alla data di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, ovvero il 10 novembre 2020, giorno in cui la next gen di Microsoft approderà sul mercato.

Il settimo capitolo della celebre serie Sega farà dunque parte della lineup di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, come era d'altra parte già stato annunciato in precedenza, con la conferma giunta adesso grazie all'annuncio ufficiale sulle nuove console da parte di Microsoft.

Tre giorni dopo, ovvero il 13 novembre, Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile anche su PS4, Xbox One e PC, in base a quanto riferito su Siliconera, sostanzialmente spostando solo la versione per Xbox Series X e S per combaciare precisamente con la data di lancio delle nuove console.

Questa uscita all'interno della linuep iniziale della next gen Microsoft dimostra il rinnovato rapporto di partnership esistente tra la casa di Redmond e Sega, che si sta dimostrando notevolmente solido rispetto a quanto visto finora.

Oltre a Yakuza: Like a Dragon, infatti, la serie Yakuza sta comparendo all'interno del catalogo di Xbox Game Pass pezzo per pezzo, con Yakuza 0 e Yakuza Kiwami 1 e 2 già disponibili gratis per gli abbonati al servizio Microsoft.

Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series X e S rappresenta dunque la prima versione next gen del nuovo capitolo ad approdare sul mercato, in attesa di informazioni sulla data di uscita in versione PS5 che dovrebbe comunque arrivare successivamente.