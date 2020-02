Yakuza 0 su Xbox One, disponibile da oggi gratis su Xbox Game Pass anche per PC

Yakuza 0 è disponibile da oggi anche su Xbox One, facendo parte della mandata di febbraio 2020 delle nuove aggiunte al catalogo di Xbox Game Pass, dunque scaricabile gratuitamente per gli abbonati al servizio Microsoft sia su Xbox One che su PC.



In occasione dell'arrivo di Yakuza 0 su Xbox One, che segna l'approdo storico della serie Sega sulla console Microsoft per la prima volta, il publisher ha pubblicato anche un trailer di lancio dedicato, che riportiamo qui sopra.



Yakuza 0 segue l'arrivo su Xbox Game Pass, avvenuto ieri, di Kingdom Hearts 3, Two Point Hospital e Wasteland Remastered, a dimostrazione di come questo febbraio 2020 sia stato un mese decisamente attivo sul fronte delle uscite per il servizio Microsoft, anche prendendo in considerazione solo le ultime settimane.



Dopo Yakuza 0, anche gli altri capitoli della serie dovrebbero arrivare prossimamente su Xbox One come già annunciato nei mesi scorsi, dunque iniziare a muovere i primi passi nella serie da Yakuza 0 ha particolarmente senso, come abbiamo riferito in precedenza, perché si tratta a tutti gli effetti dell'avvio della storia.



Yakuza 0 è infatti il prequel della saga, che mette in scena le vicende di Kazuma Kiryu e Majima Goro ancora giovanissimi, alle prese i primi coinvolgimenti nella malavita di Kamurocho. Il gioco si presenta particolarmente interessante anche per la sua ambientazione anni 80, in grado di incrementare ulteriormente il fascino della tipica atmosfera nipponica che è elemento caratterizzante dell'intera serie.