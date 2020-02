Xbox Game Pass febbraio 2020, le altre novità

Arriviamo dunque anche alla seconda mandata di giochi per il catalogo Xbox Game Pass in questo febbraio 2020 e con questa si sistema anche la questione della quantità: questo mese era partito con ottimi titoli ma di numero piuttosto inferiore rispetto a quanto siamo abituati per il servizio Microsoft, ma questa seconda infornata compensa ampiamente dal punto di vista numerico. È stato peraltro un mese che ha visto diverse defezioni anche importanti, dunque il bilancio resta del tutto positivo ma ci siamo trovati di fronte a qualche saluto piuttosto importante, come quello di fronte all'uscita di scena di buona parte della serie Tomb Raider e qualche Batman di grosso calibro. In ogni caso, le nuove introduzioni sono state comunque di grande rilievo, a partire da Final Fantasy XV e Wolfenstein Youngblood nella prima metà del mese per arrivare a questo nuovo elenco su cui davvero c'è poco da recriminare. Facciamo dunque la consueta panoramica sui nuovi giochi gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass in arrivo nelle prossime due settimane mettendo insieme i titoli per Xbox One e PC, ricordando che chi possiede l'abbonamento Ultimate ha accesso a entrambi i gruppi.



Ninja Gaiden 2 - Xbox One, 20 febbraio Partiamo con un gioco che è quasi un classico moderno o quantomeno un vero e proprio cult per gli amanti degli action game. Ninja Gaiden 2 è stato a lungo atteso tra i giochi della retrocompatibilità di Xbox One perché, di fatto, in questa generazione è veramente mancato un titolo di questo calibro nel genere in questione. Il fatto che appartenga al catalogo di Xbox 360 non si fa praticamente sentire, non solo perché tecnicamente Ninja Gaiden 2 è ancora un titolo molto valido, ma soprattutto perché, nel pieno dell'azione, nel vortice di fendenti, parate, colpi chirurgici e arti mozzati, tutto quello che conta è l'esaltazione del combattimento. E su questo aspetto, il gioco sviluppato dal Team Ninja con ancora Tomonobu Itagaki a capo dei lavori, ha veramente ancora da insegnare a diversi altri esponenti del genere, con il suo stile veloce ed esaltante ma anche tecnico e difficile da padroneggiare. Resta, peraltro, un ottimo esempio di quelle collaborazioni esclusive tra Microsoft e i team nipponici che al giorno d'oggi mancano veramente tanto.



Kingdom Hearts III – Xbox One, 25 febbraio Tra i titoli di grosso calibro che hanno bisogno di ben poche presentazioni, questo mese arriva anche Kingdom Hearts 3 nel catalogo di Xbox Game Pass, a breve distanza da Final Fantasy XV e a dimostrazione di come Square Enix abbia abbracciato il servizio Microsoft con notevole entusiasmo. Proprio in questo periodo, peraltro, arrivano anche le raccolte Kingdom Hearts Collections su Xbox One, ovvero Kingdom Hearts HD 1.5 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, contenenti praticamente tutti i capitoli della serie finalmente disponibili sulla console in questione. In questo modo, chi volesse farsi un corso accelerato su tutto lo sterminato e complesso lore messo in piedi da Tetsuya Nomura per la serie in collaborazione con Disney può ora farlo anche al di fuori del mondo PlayStation. Sarebbe consigliabile giocare Kingdom Hearts 3 dopo aver avuto almeno un'infarinatura di quello che è successo in precedenza, in effetti, ma nessuno vi impedisce comunque di tentare il salto nel vuoto lanciandovi direttamente in quest'ultimo capitolo, visto che è gratis nel caso siate abbonati.



Two Point Hospital - PC e Xbox One, 25 febbraio Dal successore spirituale di Theme Hospital ci aspettavamo grandi cose e in effetti Two Point Hospital si è dimostrato all'altezza delle aspettative, riuscendo a catturare buona parte dello spirito dell'indimenticabile originale Bullfrog degli anni 90. D'altra parte, proviene da alcuni degli autori dell'originale, inclusi Mark Webley e Gary Carr, i quali sono riusciti a recuperare sopratutto il tipico umorismo di fondo della bizzarra simulazione di ospedale. La corrispondenza con i rischi di pandemia che stanno occupando le pagine dei giornali proprio in questi giorni è probabilmente un caso fortuito, ma visto l'andazzo il fatto di poter alleggerire le preoccupazioni trattando in maniera decisamente ironica malattie bizzarre come la "Mock Star" (con i pazienti che si credono Freddy Mercury) o il Magnetismo Animale (con le persone che si presentano con animali attaccati a varie parti del corpo) potrebbe tornare a fagiolo. Per il resto, si tratta di una sorta di gestionale nel quale dobbiamo costruire un ospedale, espanderlo e gestirne l'attività in diversi aspetti.



Wasteland Remastered - PC e Xbox One, 25 febbraio Con l'acquisizione di InXile, entrato a far parte dei team first party Microsoft, possiamo aspettarci l'arrivo dei loro giochi in maniera regolare su Xbox Game Pass e Wasteland Remastered rientra proprio in questo programma. Si tratta di una riedizione in forma rimasterizzata dell'originale Wasteland uscito nel lontanissimo 1988, segnando una tappa importante nella storia degli RPG su computer anche grazie alla sua particolare ambientazione post-apocalittica che sarà poi ripresa e fatta diventare ancora più famosa solo dieci anni più tardi da Fallout. Nei panni di un Desert Ranger, ci troviamo ad esplorare varie regioni di una Terra diventata un inferno radioattivo nell'anno 2087, cercando di sopravvivere e lottare contro varie minacce che rendono ancora più complicata la vita dei sopravvissuti south-west post-apocalittico. Considerando che la serie è tornata in auge di recente con l'uscita di Wasteland 2 e l'imminente Wasteland 3, questa può essere un'ottima occasione per approfondire le origini della saga e proseguire poi con i capitoli più recenti.



Yakuza 0 - PC e Xbox One, 26 febbraio Yakuza 0 è probabilmente la new entry più importante di questo febbraio 2020 per Xbox Game Pass, sebbene vi siano giochi sicuramente più noti e anche dal maggior richiamo in questa doppia mandata mensile. Questo perché si tratta della prima volta in assoluto che un capitolo della serie Sega arriva su console Microsoft e il fatto che la cosa avvenga direttamente all'interno di Xbox Game Pass rende il tutto ancora più interessante. Anche gli altri capitoli della serie, già annunciati nei mesi scorsi, dovrebbero giungere in seguito, ma iniziare il tutto con Yakuza 0 ha particolarmente senso perché si tratta a tutti gli effetti dell'avvio della storia essendo il prequel della saga, mettendo in scena le vicende di Kazuma Kiryu e Majima Goro ancora giovanissimi, alle prese i primi coinvolgimenti nella malavita di Kamurocho. Il capitolo in questione si presenta particolarmente interessante anche per la sua ambientazione anni 80, in grado di incrementare ulteriormente il fascino della tipica atmosfera nipponica che è elemento caratterizzante dell'intera serie.



The Jackbox Party Pack 3 - Xbox One, 27 febbraio È facile trascurare The Jackbox Party Pack 3 e non scaricarlo nemmeno, considerando il livello degli altri giochi presenti in questa mandata di Xbox Game Pass, ma non è il caso di farlo. Soprattutto, non dimenticatelo assolutamente se vi trovate spesso ad avere a che fare con vari amici con cui giocare in presenza, perché in tale situazione questa raccolta di giochi di società diventa una vera e propria bomba. È un party game ma caratterizzato da giochi un po' più complessi, derivati direttamente dalla tradizione di celebri giochi da tavolo di gruppo, The Jackbox Party Pack 3 contiene cinque giochi in grado di soddisfare un po' tutti i gusti e di divertire alla grande nel caso in cui ci sia modo di giocare in multiplayer con almeno altri tre giocatori. Se poi ci sono ancora più persone, tanto meglio: è possibile utilizzare smartphone e tablet come controller, dunque non c'è nemmeno il problema di trovare dei controller aggiuntivi. Considerando che il download richiede meno di 2GB di spazio, conviene comunque scaricare The Jackbox Party Pack 3 e tenerlo nell'hard disk per qualsiasi evenienza.



Reigns: Game of Thrones - PC, febbraio Microsoft non ha comunicato una data di uscita precisa per Reigns: Game of Thrones su PC ma risulta già disponibile al download, dunque lo lasciamo come un vago "febbraio". A dire il vero non si tratta proprio di un regalone di grosso calibro anche rispetto ai giochi standard che troviamo nel catalogo, visto il prezzo estremamente contenuto a cui viene venduto questo piccolo ma interessante gioco basato sulla celebre serie fantasy medievale creata da George R.R. Martin, ma tratto soprattutto dalla serie TV di HBO. Si tratta di una sorta di strategico derivato dall'ambito mobile, nel quale dobbiamo interpretare un personaggio all'interno del cast e guidarlo al dominio dei Sette Regni, cercando di utilizzare accordi, diplomazia, sotterfugi e meschinità assortite per raggiungere l'obiettivo. Oltre alle interazioni con i vari personaggi, Reigns: Game of Thrones propone anche alcuni mini-game in cui cimentarsi per vincere, da tornei a risse da taverna, che rappresentano distrazioni non prive di conseguenze sul piano globale di Westeros.