Xbox Game Pass: Final Fantasy XV tra i giochi gratis per gli abbonati a febbraio

Xbox Game Pass aggiorna il suo catalogo di giochi gratis per gli abbonati al servizio Microsoft nel mese di febbraio 2020, inserendo alcuni titoli di grande interesse già a partire da domani.



Si inizia subito con la prima mandata del 6 febbraio, che porterà con sé Final Fantasy XV e Wolfenstein: Youngblood, proseguire poi il 13 febbraio con Death Squared per quanto riguarda Xbox Game Pass su console e Death's Gambit per l'abbonamento in versione PC, tutti compresi peraltro all'interno di Xbox Game Pass Ultimate.



A questi si aggiungono la beta di Bleeding Edge dal 14 al 16 febbraio, l'evento di San Valentino per ARK: Survival Evolved dall'11 al 19 febbraio e i DLC di Dead Cells e Metro Exodus. Per ora i giochi annunciati sono questi, in attesa di conoscere la seconda mandata del mese.



Xbox Game Pass Console

Final Fantasy XV - 6 febbraio

Wolfenstein: Youngblood - 6 febbraio

Death Squared - 13 febbraio