Nioh 2 provato su PS4 a poche settimane dal lancio

Qualche giorno fa siamo stati invitati negli studi di Sony a Roma per provare nuovamente Nioh 2 su PS4 , quando mancano ormai poche settimane dal lancio sul mercato. Si è trattato con ogni probabilità dell'ultimo test prima dell'uscita e, per l'occasione, era presente anche il producer direttamente dal Team Ninja . Del gioco abbiamo parlato in diverse occasioni, spiegando ogni volta come fosse in grado di assomigliare al suo predecessore, ma distaccandosene quel tanto necessario a regalare nuove sensazioni pad alla mano. Dopo un altro paio d'ore di gioco, una lunga missione nel castello di Kitanosho e altri due boss uccisi a suon di katana, siamo pronti a darvi le nostre ultime impressioni su Nioh 2.

Una storia di demoni

Chiunque abbia preso nota delle informazioni divulgate fino ad oggi riguardo Nioh 2 sarà a conoscenza della sua natura di prequel all'avventura originale di tre anni fa. Siamo nel mezzo di un paese devastato dalla presenza di figure demoniache ad ogni angolo, e questa forte spinta sullo scontro con gli Yokai rappresenta la base sulla quale il Team Ninja ha forgiato tutta l'avventura. Durante la nostra chiacchierata con Yosuke Hayashi, erede dell'eccentrico fondatore Tomonobu Itagaki, abbiamo avuto modo di capire alcune delle motivazioni che hanno spinto al nuovo setting e anche ad una delle scelte più discusse dai fan: l'eliminazione di un protagonista in favore di un più comune editor.



Parlando proprio di quel che riguarda l'ambientazione di questa seconda iterazione, gli sviluppatori hanno focalizzato le necessità dell'evoluzione intrinseca in Nioh sia in termini di intreccio che di gameplay. D'altronde dopo il grande successo dell'originale, diviso come è stato tra le grandi lodi di chi ha compreso la natura ibrida del titolo e chi invece a scatola chiusa lo ha bollato come derivazione nuda e cruda di un souls like, il solo modo per distinguersi era quello di spingere l'acceleratore sugli elementi che si erano già rivelati funzionali ed aggiungerne di nuovi.



La scelta di tornare indietro nel tempo deriva proprio dalla necessità di raccontare un mondo ancor peggiore, ancor più in bilico, totalmente diviso tra il nostro piano della realtà e quello dei demoni. Per farlo il Team Ninja ha pensato che fosse maturo il tempo di dare in mano ai giocatori la propria storia, avvicinandosi ancor di più al gioco di ruolo occidentale, rimettendo a noi la possibilità di scegliere chi interpretare.





Ancora una volta non è stato possibile creare un personaggio da zero, ma abbiamo avuto modo di vedere una serie più ampia di scelte predefinite, sia maschili che femminili, le quali rivelano (in maniera più eloquente rispetto al gameplay vero e proprio) il passo avanti tecnico effettuato su questo sequel. Prima di parlare di questi aspetti però è importante focalizzare ulteriore conseguenze narrative delle scelte del team giapponese. La dualità tra il nostro mondo e quell'altro ha generato anche dei particolari ibridi, persone in grado di accumulare, addomesticare e sprigionare il potere demoniaco sopito al proprio interno. È questo infatti che è possibile compiere mentre si portano avanti le proprie scorribande.



Tra l'incontro con un personaggio storico famoso ed un comprimario scaturito dall'inventiva del Team Ninja, ciò che risulta chiaro è la capacità dello studio di imbastire un immaginario ben più riuscito e caratterizzato di quanto non ci si potesse attendere. Nonostante le nostre titubanze sulla scelta di eliminare il protagonista predefinito, dobbiamo ammettere che più lo giochiamo, più gli sviluppatori ce ne parlano e più ci sembra che Nioh 2 abbia tutte le carte in regola per fare ancor meglio del capostipite.



A completare l'elemento interessante ed intrigante della nostra chiacchierata con Yosuke Hayashi ci ha pensato la piccola confessione che ci ha concesso nel corso dell'intervista. Coscienti dell'annuncio dei contenuti aggiuntivi che arriveranno nel corso dei mesi (così come già successo con gli eccellenti DLC dell'originale), ci siamo addentrati nell'argomento per scoprire qualche dettagli, convinti di ricevere il solito sorriso con conseguenti scuse circa l'impossibilità di rivelare nulla. Al contrario il producer ci ha invece informati che i contenuti che arriveranno faranno da prequel allo stesso Nioh 2, montando in noi la curiosità sia verso l'arco narrativo degli stessi (e magari la possibilità di avere a che fare con altri protagonisti), sia soprattutto nei confronti di quello della campagna di base, forse più diretta verso l'inizio del primo capitolo di quanto ci si potesse attendere.