Nintendo Switch domina ancora le vendite in Giappone: Ring Fit Adventure e Pokémon Spada e Scudo in testa

Il solito dominio di Nintendo Switch emerge dalla classifica sulle vendite registrate in Giappone nel corso della settimana appena conclusa, pubblicata in queste ore da Famitsu, che mostra anche come Ring Fit Adventure e Pokémon Spada e Scudo siano in testa alle vendite software.



Dal 27 gennaio al 2 febbraio, dunque, i giochi più venduti in Giappone sono stati ancora Ring Fit Adventure e Pokémon Spada e Scudo, seguiti da Yakuza: Like a Dragon, Dragon Ball Z: Kakarot e Brain Training.



Ci sono state anche nuove uscite nella settimana in questione, ma a quanto pare non sono riuscite a raggiungere la top ten, che è rimasta piuttosto statica. Ancora più ferma è la classifica hardware, con Nintendo Switch che come al solito ha sbaragliato la concorrenza, superando di più di dieci volte la quantità di PS4 vendute.



Classifica software giapponese (copie totali tra parentesi)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 30,111 (652,757) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 29,429 (3,379,737) [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega, 01/17/20) - 21,158 (217,870) [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco, 01/17/20) - 13,866 (129,072) [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) - 11,958 (132,531) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 10,592 (3,543,321) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) - 10,067 (1,243,560) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,810 (2,756,492) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) - 5,781 (1,330,145) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) - 5,640 (3,306,848)