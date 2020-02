Overwatch 2, ecco cosa aspettarci dal PvE

Jeff Kaplan, il director di Overwatch 2, ha svelato cosa possiamo aspettarci dal PvE del gioco, svelando alcuni dettagli inediti. Kaplan ne ha parlato rispondendo ad alcune domande della comunità nei forum ufficiali di Overwatch, dando rassicurazioni anche sulla presenza di nuovi contenuti PvP.



Kaplan: "Per il PvE abbiamo aggiunto un intero arco narrativo raccontato attraverso le missioni della storia. Anche se si tratta di una storia lineare, sono reclutante a definirla una campagna perché è cooperativa, non single player. Abbiamo anche le Hero Mission, che sono altamente rigiocabili e offrono un sistema di progressione completo. Pensate alla modalità Avventura di Diablo 3 o alle World Quest di World of Warcraft per avere delle analogie. In realtà sono abbastanza diverse, ma indicative del livello di rigiocabilità che vogliamo ottenere."



Nonostante il focus sul PvE, ci sarà spazio anche per molti contenuti PvP: "Per il PvP stiamo aggiungendo delle nuove mappe, incluse alcune per una nuova modalità chiamata Push. Ci saranno inoltre nuovi eroi per tutte le modalità."



Per il resto vi ricordiamo che Overwatch 2 è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma si parla di fine 2020.