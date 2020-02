Microsoft Xbox: Amazon e Google sono i principali concorrenti adesso, secondo Phil Spencer

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox in Microsoft, ha riferito di vedere Amazon e Google come principali concorrenti per la propria compagnia adesso e nel futuro, riferendosi ovviamente alla guerra per la supremazia nel cloud gaming.



Phil Spencer ha riferito di avere grande rispetto per Nintendo e Sony, ma che Amazon e Google sono considerati i concorrenti principali per il prossimo futuro. "Le compagnie di videogiochi tradizionali sono in un certo senso fuori posizione", ha affermato il capo di Xbox alla testata Protocol, riferendosi appunto allo spostamento dell'attenzione di Microsoft verso il cloud gaming.



"Potrebbero tentare di ricreare qualcosa come Azure, ma abbiamo investito decine di miliardi di dollari nel cloud in questi anni", ha spiegato Spencer, facendo capire come Microsoft sia ormai in un campionato a parte.



È chiaro che la compagnia ha riorganizzato la visione della divisione videoludica per un futuro che vada ben al di là della vendita tradizionale di console, puntando sulla smaterializzazione dell'hardware e i servizi in cloud. Resterà ovviamente la console Xbox per il pubblico di più appassionati, almeno nel prossimo futuro, come ha sempre riferito Spencer, ma c'è un bacino enorme a cui Microsoft vuole puntare con Project xCloud.



"Non si tratta più di quante console si vendono", aveva già riferito in passato Spencer, ribadendo che "non vorrei ritrovarmi incastrato in una battaglia fra formati quando ci sono Amazon e Google che stanno progettando come raggiungere 7 miliardi di persone in tutto il mondo", in questa nuova intervista. "Alla fine, è quello l'obiettivo".