Zombie Army 4: Dead War, la modalità Orda

Zombie Army 4: Dead War introduce diverse novità rispetto ai precedenti episodi della serie, fra cui una modalità Orda decisamente potenziata, frenetica ed entusiasmante, che dà ovviamente il meglio quando viene affrontata in cooperativa online insieme ad altri tre amici. È possibile accedere a questa opzione dalla schermata principale del gioco, scegliendo se affrontare le ondate da soli o in gruppo, selezionando eventualmente una fra le quattro mappe disponibili, trovando una partita rapida con regole random, ospitando un match oppure sfogliando i server alla ricerca della combinazione che più ci aggrada. Una nota senz'altro positiva: in questi giorni abbiamo sempre trovato molti utenti online, dunque basteranno davvero pochi secondi per lanciarsi nella mischia.

Struttura e regole

Sebbene il nome richiami la celebre modalità di Gears, l'Orda di Zombie Army 4: Dead War si pone in realtà come una via di mezzo fra quel tipo di interpretazione e gli Zombie Mode classici di Call of Duty, quelli in cui ci si trova all'interno di scenari di ristrette dimensioni che però a un certo punto vedono lo sblocco di nuove aree e esplorabili man mano che il grado di difficoltà aumenta.



Anche la gestione delle armi è simile, visto che si parte equipaggiati con la sola pistola e bisogna attendere l'arrivo di rifornimenti per poter arricchire il proprio equipaggiamento con una mitragliatrice o una doppietta e infine con un fucile da cecchino.

Lo stesso discorso vale, ovviamente, per gli esplosivi e gli eventuali medikit, fatta salva la possibilità di curare i compagni atterrati prima che incomba il game over e si debba aspettare l'ondata successiva perché possano rientrare in partita.



Per il resto, strutturalmente si tratta di un'Orda tradizionale, composta nominalmente da dodici ondate che però possono protrarsi all'infinito laddove lo si desideri, evitando semplicemente di raggiungere l'uscita quando questa si sblocca e continuando a eliminare gli zombie per stabilire nuovi record.



Tornare sulla stessa mappa in una partita personalizzata consente inoltre di decidere se cominciare il match dalla prima ondata, dalla quarta, dall'ottava o dalla dodicesima. Un'ulteriore variante è rappresentata dal livello difficoltà, selezionabile fra tre gradi: facile, normale o difficile.