Call of Duty: Modern Warfare, un bug trasforma gli operatori in mostri

Call of Duty: Modern Warfare è un bellissimo gioco, ma non è esente da bug, come quello che trasforma gli operatori in terribili mostri. Il primo a segnalarlo è stato l'utente Reddit Imperial3agle, che ha pubblicato un breve filmato per mostrarlo (lo trovate in fondo alla notizia). Come potete vedere, il bug deforma il volto dell'operatore, rendendolo orribile.



Se ricordate, bug simili affliggevano anche Assassin's Creed Unity al lancio, nonché il recente WWE 2k20.



Che dire? In effetti vedere un avversario ridotto in questo stato fa venire più voglia di sparargli. Più seriamente, è probabile che il bug sia dovuto alle nuove skin introdotte in gioco o a qualche altro problema di cui non c'è dato di sapere. Comunque sia immaginiamo che Infinity Ward aggiornerà presto Call of Duty: Modern Warfare per risolverlo.



Nel frattempo, se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare, in cui abbiamo scritto:

Alla fine della recensione scriviamo che Call of Duty: Modern Warfare è il reboot che tutti i fan della serie aspettavano. La campagna strutturata da Infinity Ward è per lunghi tratti sontuosa: un nuovo inizio e nuovi personaggi ben raccontati che si innestano alla perfezione nel canone della serie. Peccato per le battute finali solo buone e per alcune parti dell'intreccio di grana grossa. Del multiplayer possiamo solo tessere le lodi, la modalità con i mezzi e il "tuning meccanico" delle armi rimescolano con efficacia meccaniche consolidate, il tutto all'insegna di un ritmo un filo più lento e ragionato e di un level design stellare. Stona quindi la delusione delle rinnovate Spec Ops, dispersive e in fin dei conti poco divertenti. Speriamo in mappe migliori in futuro. Deciso pollice su per il cross play e per il supporto post lancio gratuito, una prima volta per il franchise.



Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.