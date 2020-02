The Wonderful 101, Nintendo non si è opposta al lancio multipiattaforma

Stando a PlatinumGames, Nintendo non si è opposta al lancio multipiattaforma di The Wonderful 101, nonostante il gioco fosse un'esclusiva per Wii U e fosse quindi ipotizzabile che uscisse solo su Nintendo Switch.



A dirlo è stato il capo dello studio, Atsushi Inaba, parlando con 4Gamer: "Lo so che la scala è completamente differente, ma è come se stessimo parlando di portare God of War su altre piattaforme. Nintendo ci ha detto che andava bene, semplicemente. Ora abbiamo la possibilità di lanciare The Wonderful 101 su piattaforme quali PS4 e Steam, se raggiungeremo gli obiettivi secondari della campagna di crowdfunding."



Nota: gli obiettivi secondari sono già stati ampiamente raggiunti e superati, quindi le versioni PS4 e PC di The Wonderful 101 sono certe.



Inaba ha poi spiegato che The Wonderful 101 è stato sviluppato come titolo second party per Nintendo Wii U, quindi spettava al produttore giapponese decidere del suo destino.



Inaba: "Non importa la nostra insistenza: finché Nintendo non ci avesse dato l'ok per lanciarlo su altro hardware, non avremmo potuto realizzarlo."