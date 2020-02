Animal Crossing: New Horizons, le cover di KK Slider sono perfette per la follia del gioco

Animal Crossing è un gioco bellissimo, ma anche piuttosto folle. Piena di personaggi incredibili, questa serie è in grado di ispirare i fan più creativi. Per esempio, troviamo che queste cover di alcune delle canzoni più famose di sempre fatte con lo stile di KK Slider siano geniali, oltre che il modo migliore per prepararsi ad Animal Crossing: New Horizons.



Un misterioso K.K. Slider ha recentemente pubblicato sul servizio di streaming musicale Soundcloud una playlist di grandi classici della musica leggera reinterpretati in stile... K.K. Slider. Per chi non lo conoscesse si tratta del simpatico cane che intrattiene con la sua particolare musica le serate di Animal Crossing. E lo farà con tutta probabilità anche nelle isole di Animal Crossing: New Horizons. Lo sapevate che sarà possibile avere una sola isola per Nintendo Switch.



Tra i classici troviamo Africa dei Toto, Wonderwall degli Oasis, Mad World dei Tears for Fears e What is Love di Haddaway, tutti riproposti con la particolare voce e le sonorità del simpatico cane.



Di seguito vi proponiamo alcuni esempi, mentre la playlist completa può essere ascoltata a questo indirizzo.