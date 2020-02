Animal Crossing: New Horizons: una sola isola per Switch, no cloud e trasferimento file

Il retro della copertina di Animal Crossing: New Horizons, l'atteso debutto della serie su Nintendo Switch, svela diversi interessanti dettagli sul gioco. Per esempio abbiamo scoperto che i salvataggi non possono essere salvati in cloud o trasferiti tra più console. Su ogni Nintendo Switch, inoltre, ci potrà essere una sola isola.



Si tende a sottovalutare l'importanza del retro delle copertine di un gioco. Forse perché con le uscite digitali anche queste stanno progressivamente sparendo. Il retro della copertina di Animal Crossing: New Horizons, invece, è ricco di informazioni interessanti. Per esempio Nintendo mette in chiaro una questione spinosa: su ogni console ci potrà essere un'unica isola, condivisa tra tutti gli utenti della console.



In questo modo la grande N cerca di incentivare la collaborazione tra i diversi giocatori, ma introduce anche dei limiti piuttosto notevoli.



Per esempio il file di salvataggio sarà legato ad un'unica console e per questo motivo non potrà né essere trasferito su un'altra macchina (nel caso un cui si abbia una Switch Lite) o caricato online. Questo perché -probabilmente- gestire un file condiviso creerebbe dei problemi tecnici a Nintendo.



Inoltre scopriamo che gli amiibo sono supportati, anche se ancora non sappiamo in che modo. Il gioco locale consentirà fino ad un massimo di 4 persone di collaborare sulla stessa console, per un massimo di 8 giocatori contemporaneamente. Anche online. Su Switch Lite, invece, sarà possibile giocare solo una persona alla volta, ospitando le altre persone via internet.



L'installazione richiederà inizialmente 6,2 GB, più spazio aggiuntivo per tutti i successivi aggiornamenti. Animal Crossing: New Horizons uscirà il 20 marzo, anche con un'edizione di Switch davvero speciale.