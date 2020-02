Sony chiude lo studio first party di Manchester, licenziando tutti i dipendenti

Sony ha chiuso il suo studio first party di Manchester, dedito allo sviluppo di titoli per PlayStation VR, licenziando contestualmente tutti i dipendenti. La notizia è stata confermata da Sony stessa a Gamesindustry.biz, cui ha dichiarato che la chiusura fa parte degli sforzi atti ad aumentare l'efficienza e l'efficacia operativa della compagnia.



Lo studio di Manchester di Sony era stato fondato nel 2015 per realizzare giochi per PlayStation VR. Attualmente stava lavorando ad almeno un grosso progetto in sviluppo non annunciato, a quanto pare cancellato anch'esso.



Quello di Manchester è il terzo studio inglese chiuso da Sony nel corso di questa generazione, contando Guerrilla Cambridge nel 2017 ed Evolution nel 2016. Anche questi ultimi stavano lavorando a giochi per PS VR prima di essere chiusi. Che sia la maledizione della VR?



Attualmente gli studi first party di Sony sul territorio inglese sono soltanto due: Media Molecule, impegnato nel lancio di Dreams, e London Studio, che recentemente ha lanciato un titolo per PS VR: Blood & Truth.