Rockstar Games: Dan Houser, vice presidente di Take e Two e fondatore del team, lascia la compagnia

Uscita di scena di grande importanza per Rockstar Games e Take Two, con Dan Houser che ha deciso di lasciare team e publisher dopo esserne stato addirittura fondatore nel lontano 1998.



Houser era dunque co-fondatore e vice presidente di Rockstar Games e Take Two e in particolare autore delle sceneggiature per i giochi del team di sviluppo, avendo praticamente aiutato a costruire tutti i titoli di Rockstar Games come GTA 5, Red Dead Redemption 2 e capitoli precedenti di entrambe le serie oltre a Bully, Max Payne e altri.



Non ci sono ancora informazioni ufficiali né da parte di Take Two né di Houser stesso, ma è stata confermata l'uscita di scena prevista per l'11 marzo 2020, al termine di una pausa che Houser aveva iniziato già nella primavera del 2019, almeno per quanto riguarda i compiti operativi all'interno della compagnia.



"Siamo estremamente grati per i suoi contributi", riferisce un comunicato stampa di Take Two sulla questione. "Rockstar Games ha costruito alcuni dei mondi di gioco più acclamati e di maggior successo commerciale, una community globale di fan appassionati e un team di incredibile talento, che rimane focalizzato su progetti attuali e futuri".



Rockstar Games perde dunque un pilastro importante con l'uscita di Dan Houser, considerando che si è trattato di una figura fondamentale a partire da BMG Interactive, per passare poi all'acquisizione da parte di Take Two e alla fondazione di Rockstar Games nel 1998.