GTA 6 o un annuncio su Red Dead Redemption 2? Rockstar Games cerca un esperto in trailer

Viene da pensare subito all'annuncio di GTA 6 o a qualche novità di grosso calibro in arrivo tra Red Dead Redemption 2 o giochi nuovi come Bully 2 vedendo che Rockstar Games ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro in cui cerca un esperto nella produzione di trailer spettacolari.



In verità, l'indizio di per sé è decisamente vago, ma tanto basta a rinfocolare l'infinita attesa per GTA 6 o per qualche altre produzione da parte di Rockstar Games, considerando anche che i mesi che ci si pongono dinanzi promettono di portare grandi novità, visto il prossimo arrivo anche di PS5 e Xbox Series X.



L'annuncio del team riguarda un Video Editor, una persona esperta nella costruzione di trailer che sia in grado di "Comunicare contenuti dal forte impatto emotivo ed emozionanti, per un gioco, all'interno del formato da 60 secondi".



L'avvistamento dell'annuncio è stato riferito da TheNathanNS su Twitter e chiaramente fa scaturire quelle che al momento sono solo voci di corridoio, tuttavia sono ormai tanti i rumor che si susseguono su Rockstar Games e sulla possibilità che GTA 6 sia ormai pronto per una presentazione ufficiale.



Gli altri candidati ad essere rappresentati da un trailer di 60 secondi dal grande impatto emotivo sono poi Bully 2 o qualche novità riguardante Red Dead Redemption 2, anche se ovviamente il tutto potrebbe essere semplicemente la normale amministrazione di un team con esigenze di espansione o rinnovamento di personale.





NEWS: Rockstar Games are hiring for a video editor "to communicate the emotional content and excitement of a game within a 60 second format." (TRAILER!)



Also mentions "experience with both drama and documentary and able to craft a compelling narrative."https://t.co/3D6KdvB9Ot — TheNathanNS (@TheNathanNS) January 10, 2020