GTA 6, l'attore di CJ rivela i motivi della polemica con Rockstar Games

GTA 6 non vedrà il ritorno di CJ, o quantomeno il personaggio verrà interpretato da un altro attore: come riportato ieri, Young Maylay non ha alcuna intenzione di lavorare di nuovo con Rockstar Games.



Quello che mancava alla feroce polemica innescata dal rapper erano dei motivi, a quanto pare rivelati dallo stesso Maylay su Twitter. Spoiler: si tratta di soldi.



"Non voglio mancare di rispetto a Dan Houser (creatore della serie Grand Theft Auto, NdR), ma quelli di Rockstar Games possono ingoiare il ca**o di un tossico, non avrò più a che fare con loro quindi poniamo fine ai rumor", ha scritto Maylay.



"Sono solo dei figli di tr*ia avvoltoi di Londra, che incassano miliardi grazie ai ne*ri di Los Angeles e non vediamo neanche il 10% di quei soldi."



Sembra tutto piuttosto eloquente, insomma: se anche dovessimo ritrovare l'ambientazione e/o i personaggi di San Andreas in Grand Theft Auto VI, l'attore originale di CJ non sarà della partita.