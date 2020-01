GTA 6, il doppiatore di CJ odia Rockstar Games e non vuole lavorarci mai più

Spinto dalle ultime voci su GTA 6, il doppiatore di Carl 'CJ' Johnson in Grand Theft Auto: San Andreas ha espresso il suo profondo odio per Rockstar Games, con cui non vuole lavorare mai più.



Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni sul possibile ritorno di CJ, il protagonista di San Andreas, in GTA 6. I fan, disperati di sapere qualcosa sul gioco, hanno quindi contattato il rapper Chris Bellard, conosciuto anche come Young Maylay, il doppiatore originale, chiedendogli se per caso fosse coinvolto nel progetto.



Purtroppo Bellard non nutre dei buoni ricordi di quell'esperienza, tanto che ha pubblicato un post su Instagram dove ha chiarito di non essere stato coinvolto in GTA 6. In realtà ha detto qualcosa di un po' più colorito: "Per mettere fine alle voci! Non sono coinvolto in GTA VI, in alcun modo. Vaffanculo al periodo passato con @Rockstargames... CJ dovrà essere doppiato da un altro MF, non certo da me. Non me ne fotte un cazzo di ciò che avete sentito."



Bellard non ha mai chiarito il perché di tanto odio per Rockstar Games. Del resto non è l'unico doppiatore della serie ad avere acrimonia verso lo studio. Anche Ray Liotta, la voce di Tommy Vercetti, non si sentì apprezzato per il suo lavoro, mentre Michael Hollick, la voce di Niko Bellic in GTA 4, si lamentò della scarsa paga ricevuta e fu cacciato dalla serie.