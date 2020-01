PlatinumGames, grandi novità in arrivo a breve: Bayonetta 3?

PlatinumGames rivelerà a breve alcune grandi novità, stando a quanto riferito dal presidente Kenichi Sato, ed è difficie non pensare a un annuncio riguardante Bayonetta 3.



Nel corso di un'intervista con Inside Games, Sato ha parlato appunto di grandi novità per il 2020 di PlatinumGames: un periodo che segnerà l'inizio di una nuova fase per lo studio giapponese, impegnato al massimo con i suoi attuali progetti.



A tal proposito, Bayonetta 3 non ha ancora un periodo di uscita ma è possibile che venga rivelato durante il prossimo Nintendo Direct, mentre Babylon's Fall è stato mostrato di recente con un trailer del gameplay.



A destare interesse sono però soprattutto i giochi non ancora annunciati, fra cui potrebbe celarsi qualcosa di molto diverso dal solito.