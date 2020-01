The Witcher 3 su Steam superato il picco di 100.000 giocatori contemporanei

The Witcher 3 ha raggiunto quota 100.000 giocatori contemporanei su Steam. Avevamo già parlato del rinnovato successo del gioco e del fatto che avesse superato i numeri fatti al lancio in termini di giocatori attivi contemporaneamente, ma è giusto riparlarne dopo il superamento di una quota simbolica così importante.



Più precisamente, come rilevato da Steamcharts, nelle ultime ore il picco di giocatori di The Witcher 3 è arrivato a 101.930, una quantità che non era riuscito a raggiungere nemmeno a maggio 2015, il mese di lancio, e che è andato oltre i 94.601 di qualche giorno fa, registrati subito dopo la pubblicazione della serie TV The Witcher di Netflix. Insomma, il successo della serie continua a trainare anche il gioco, che è tornato a vendere centinaia di migliaia di copie, sfruttando anche il periodo di saldi.



Da notare infatti che oltre che su Steam, The Witcher 3 sta andando molto bene anche su GOG (immaginiamo che sia tornato in voga anche su console), dove è da giorni primo in classifica, quindi è probabile che nelle ultime settimane abbia fatto numeri che anche molti giochi appena lanciati si sognano.