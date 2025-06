The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe ricevere un DLC il prossimo anno

Secondo le indiscrezioni riportate nell'ultima puntata del podcast polacco Rock and Boris, CD Projekt RED avrebbe in programma il lancio di un nuovo DLC nel corso del prossimo anno , ovvero 11 anni dopo il debutto del gioco nei negozi.

The Witcher 3: Wild Hunt ha da poco spento la sua decima candelina, ma, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe presto offrire ai giocatori un nuovo motivo per impersonare Geralt di Rivia.

Ci sta lavorando il team del remake di The Witcher 1?

A rendere la notizia ancora più curiosa, è il fatto che questa espansione non sarebbe realizzata direttamente dal team originale, bensì da Fool's Theory, studio polacco fondato da ex membri di CD Projekt, attualmente al lavoro anche sul remake del primo The Witcher.

Le fonti dei conduttori del podcast affermano che il DLC arriverà dopo il supporto alle mod per le versioni console di The Witcher 3, ma prima di The Witcher 4, il quale verrà pubblicato prima del sopracitato rifacimento del primo episodio della serie.

Yennefer in The Witcher 3

"Dalle informazioni che abbiamo raccolto, risulta che l'annunciato misterioso progetto di CD Projekt RED, realizzato da Fool's Theory, sia un DLC per The Witcher 3. Si tratta di informazioni confermate da diverse fonti indipendenti", affermano Rock and Boris.

"Quello che sappiamo è che si tratta di un contenuto scaricabile per The Witcher 3. Basandomi su un'unica informazione, non posso confermarlo ulteriormente, ma la prima data possibile è l'anno prossimo. Inoltre, conosciamo più o meno l'ordine delle uscite: prima le mod per console, poi il DLC per The Witcher 3, quindi The Witcher 4 e infine il remake di The Witcher 1."

Chissà, magari questo presunto DLC potrebbe narrare una storia che farà da ponte tra il terzo e il quarto capitolo. Ovviamente, queste indiscrezioni vanno prese con le molle, soprattutto perché provengono da una fonte di cui non possiamo confermare l'attendibilità.