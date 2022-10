The Witcher Remake annunciato da CD Projekt Red, girerà su Unreal Engine 5

Con una mossa a sorpresa, CD Projekt Red ha annunciato The Witcher Remake, rifacimento del primo capitolo che girerà utilizzando l'Unreal Engine 5. Si tratta di un rifacimento completo del primo episodio, attualmente nelle prime fasi dello sviluppo.

Il progetto è stato affidato allo studio polacco Fool's Theory, formato da veterani della serie The Witcher (evidentemente rimasti in buoni rapporti con CD Projekt), quindi persone che hanno lavorato all'originale. CD Projekt Red fornirà invece la sua supervisione creativa.

Lo studio di Cyberpunk 2077 ha anche svelato che questo è Canis Majoris, gioco di cui finora si conosceva solo il nome di lavorazione. Purtroppo le buone notizie finiscono qui, perché ci vorrà del tempo per avere dei nuovi dettagli e per vedere qualcosa di concreto sul gioco.

"The Witcher è il gioco con cui è nata CD Projekt Red. È il primo gioco che abbiamo fatto e per noi è stato un grande momento. Tornare indietro e rifarlo per le nuove generazioni di videogiocatori ci sembra grande allo stesso modo, se non di più." Ha dichiarato Adam Badowski, il capo di CD Projekt Red, che ha poi definito emozionante la collaborazione con Fool's Theory: "Conoscono bene il materiale originale, sanno quanto i videogiocatori abbiano richiesto il ramake e sanno realizzare giochi incredibili e ambiziosi." Badowski ha poi promesso che l'attesa per le prossime informazioni sarà ricompensata dalla qualità del gioco.