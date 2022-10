Hideo Kojima considera il suo prossimo gioco un nuovo medium vero e proprio

Intervistato dalla testata The Guardian, Hideo Kojima, uno dei più famosi e importanti autori di videogiochi di questa parte di universo, ha fatto delle dichiarazioni roboanti su uno dei giochi in sviluppo nel suo studio, Kojima Productions, definendolo come un vero e proprio nuovo medium.

Da notare che non ha specificato di quale gioco stia parlando, ossia se di quello basato sul cloud in sviluppo per Xbox o di Death Stranding 2 in sviluppo per PlayStation. Comunque sia, leggiamo cos'ha detto: "È quasi come se fosse un nuovo medium. Se avrà successo, cambierà tutto, non solo nell'industria dei videogiochi, ma anche in quella cinematografica."

Un ritratto di Hideo Kojima con indosso una maglietta di Lycoris Recoil

Chissà se questa volta saremo pronti per tanta magnificenza. Comunque sia, Kojima ha aggiunto un dettaglio che fa intuire di quale progetto stia parlando, ossia ha svelato che una delle sfide maggiori che il team di sviluppo sta affrontando è quella di costruire l'infrastruttura: "puoi avere successo con degli esperimenti, ma ce ne passa tra un esperimento e qualcosa che entri a far parte della quotidianità."

Che anche il gioco di Kojima abbia a che fare con i multiversi di cui tanto si parla? Comunque sia, questa specificazione sull'infrastruttura, fa intendere che potrebbe trattarsi di Overdose, il gioco in sviluppo per Xbox, che come detto sarà basato sul cloud.

Del gioco si parla già da un po' e Kojima stesso ha fatto un annuncio in merito, pur rimanendo molto sul vago, durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno, parlando del gioco che "avrebbe sempre voluto fare", ma che non aveva mai tentato per via delle limitazioni tecniche.