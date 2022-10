Death Stranding 2: Hideo Kojima suggerisce l'arrivo di nuovi indizi prima del reveal

Con un post su Twitter, Hideo Kojima ha suggerito l'arrivo di nuovi indizi del prossimo gioco di Kojima Productions, presumibilmente Death Stranding 2. In particolare, stando al messaggio condiviso dal visionario game designer a quanto pare possiamo aspettarci almeno un altro teaser prima del reveal ufficiale.

Il tweet qui sopra rappresenta una sorta di "roadmap degli indizi". Il primo, "WHO", è stato presentato durante il Tokyo Game Show 2022 e ha portato al reveal di Elle Fanning nel cast del nuovo gioco di Kojima Productions. Il secondo indizio, "WHERE" è arrivato in occasione del PAX Australia, e dovrebbe svelare un'altra attrice, che secondo i fan potrebbe essere Shioli Kutsuna.

Stando al messaggio di Kojima a quanto pare arriverà anche un terzo indizio durante un prossimo evento, forse la Paris Games Week del 2-6 novembre o i The Game Awards di dicembre, che potrebbe svelare un terzo attore/attrice del cast del gioco. Nel post sono presenti anche altre due "frecce", che potrebbero indicare ulteriori indizi in programma o qualcosa di più concreto, come un trailer d'annuncio e/o di gameplay. Staremo a vedere.

Continua dunque l'insolita campagna promozionale teaser del prossimo gioco di Hideo Kojima, che Kojima Productions ha praticamente confermato sarà Death Stranding 2. A quanto pare il celebre game designer giapponese ha bisogno solo di qualche criptico tweet per creare una notevole risonanza mediatica, per buona pace di quei pubblisher che investono milioni di dollari nel marketing.