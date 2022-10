Hideo Kojima, l'attrice del teaser "Where Am I?" è stata scoperta?

Hideo Kojima ha pubblicato un nuovo teaser per il suo prossimo progetto, anche in questo caso la foto oscurata del volto di un'attrice che secondo un rumor è stata scoperta: si tratterebbe di Shioli Kutsuna.

Se nel caso di Elle Fanning, confermata ufficialmente da Kojima, individuare il volto non è stato difficile anche per via del rapporto fra l'interprete e il regista Nicolas Winding Refn, che l'ha diretta in The Neon Demon, in questo caso la faccenda è più complessa.

I fan hanno dovuto infatti basarsi esclusivamente sui lineamenti di Shioli Kutsuna, che in effetti sembrano proprio quelli della foto, ma l'attrice non rientrava nell'orbita delle collaborazioni del game designer giapponese, almeno finora.

Dove l'abbiamo già vista? In Deadpool 2, nella parte di Yukio, ma anche nella serie televisiva Invasion.