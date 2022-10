Silent Hill: il cosplay di Pyramid Head da Jessica Nigri con le infermiere lascia basiti

Potrà sembrare strano, ma Silent Hill è usato spesso come materiale d'ispirazione piuttosto alternativo per i cosplayer, come dimostra anche questo nuovo cosplay di Pyramid Head da parte della celeberrima Jessica Nigri, vera e propria star in questo ambito.

La nuova reinterpretazione dell'iconico villain di Silent Hill 2, diventato un vero e proprio simbolo per l'intera serie tanto da essere riprodotto anche nei film cinematografici, ce lo mostra in una maniera alquanto bizzarra: di fatto, sembra che la Nigri abbia iniziato a voler creare una sorta di parodia generale di Silent Hill, come dimostrato dalle numerose interpretazioni recenti sul personaggio.

Non è la prima volta che la Nigri si cimenta in Pyramid Head, e di solito ci provoca dei sentimenti contrastanti, in quanto il personaggio di per sé resta sicuramente uno dei più inquietanti che si siano mai visti nei giochi horror, ma la modella ovviamente lo addolcisce alquanto, per così dire. In questo caso, il sentimento è ulteriormente ampliato dalla presenza delle celebri e conturbanti infermiere di Silent Hill.

Il risultato è un misto di repulsione, orrore, fascino e attrazione che potrebbe anche risultare piuttosto in linea con l'horror tipico di Silent Hill, come dimostrano anche le celebri infermiere presenti anche nel video visibile qui sotto. In questo caso, però, il tutto è arricchito da una dose extra di umorismo: Jessica Nigri e le altre modelle hanno infatti deciso di dare vita a una serie di scenette a metà tra balletti di TikTok e momenti di "vita quotidiana" di Pyramid Head e compagnia, che producono un effetto veramente esilarante, pur con una cura nella riproduzione dei costumi davvero impressionante.

